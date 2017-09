BRASIL &

- 04:38

Pancadas de chuva a tarde. Predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada.

No Norte: No sul do TO haverá nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. No norte de RR haverá nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas da região haverá nebulosidade variável com pancadas de chuva isoladas. No Nordeste: No MA, norte do PI e noroeste do CE o dia será de pancadas de chuva. No sul da BA, litoral de SE e AL haverá possibilidade de chuva. Nas demais áreas da região o dia será de sol e poucas nuvens. No Centro-Oeste: No nordeste de GO o dia será de sol e poucas nuvens. Nas demais áreas da região haverá nebulosidade variável com pancadas de chuva isoladas. No Sudeste: No oeste de MG, leste

do RJ e grande parte do ES o dia será de possibilidade de chuva. Nas demais áreas da região o dia será de pancadas de chuva à tarde. No Sul: No norte

do RS, sul de SC e do PR o sol aparecerá entre nuvens. Nas demais

áreas da região o sol aparecerá entre nebulosidade variável.